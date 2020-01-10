القيادة المركزية للحزب: تحرير المقاومين انتصار لإرادة المقاومة

أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن تحرير المناضل العربي السوري صدقي المقت من سجون الاحتلال الإسرائيلي جاءت نتيجة إرادة قوية وتصميم وهي إشارة إلى أن المقاومة هي الطريق لدحر المحتل وتحرير الأرض.

وأشارت القيادة المركزية في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه إلى أن إصرار المقت على متابعة طريق المقاومة يؤكد أنها السبيل لتحرير الأرض وصون سيادة الوطن وعزته وكرامته، مشددة على أن شمس تحرير الجولان لا بد أن تسطع بصمود الشعب السوري وأبناء الجولان المقاومين وبسالة أبطال الجيش وقيادته.

ولفت البيان إلى أن تحرير البطل المقت يؤكد اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بالأسرى المقاومين في سجون العدو حيث لا تشغله عنهم عملية التصدي لأكبر وأبشع حرب إرهابية تتعرض لها سورية وأن هذه العملية جاءت نتيجة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب ورعاته وأن سورية التي تواجه المحتل الأمريكي والتركي وإرهابييهم يبقى همها الأول مواجهة العدو الصهيوني والمحتل وتمسكها بالقضية الفلسطينية.

وتوجهت القيادة المركزية بالتهنئة للمقاوم صدقي المقت بالحرية وإلى الأهل في الجولان السوري المحتل، مؤكدة لهم أن شمس التحرير لا بد أن تسطع وأن كفاحهم اليومي ضد الاحتلال اساسي في التصدي التاريخي للشعب السوري ضد أعدائه ومتابعة الكفاح حتى التحرير.

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