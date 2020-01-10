واتسآب سيتوقف عن العمل لدى ملايين الهواتف النقالة..

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتسآب” سيتوقف عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية قريباً سواء التي تعمل بنظام “أندرويد” أو “أي أو إس”.

ونقلت الصحيفة عن شركة واتساب قولها إن هذا الإجراء ضروي من أجل ضمان أمن مستخدميه الذين ننصحهم بتحديث التطبيق ، لافتاً إلى أنه بعد 31 كانون الثاني الجاري فإن بعض مزايا واتسآب ستتوقف عن العمل لأنها لا تخضع للتحديث في بعض الأنظمة العاملة لدى الهواتف النقالة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التطبيق لن يعمل على الهواتف التي تحمل إصدارات قديمة من “أندرويد” و “أي أو إس” بسبب إجراء تحديث كبير ومهم عليه مع نهاية شهر كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتوقف “واتسآب” عن العمل في هذه الهواتف ابتداء من شهر شباط المقبل إلا أن هواتف “ويندوز” فقدت من الآن القدرة على تشغيل التطبيق.

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