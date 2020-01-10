آخر تحديث: 2020-01-10 21:18:02
شريط الأخبار

وزارة الدفاع الروسية تنفي صحة بيان للبنتاغون حول اقتراب عدائي لسفينة حربية روسية من مدمرة أمريكية في بحر العرب وتؤكد أن المدمرة الأمريكية خرقت قواعد الملاحة.

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة
عدد القراءات: 42

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed