اليوفي يضع حداً لشائعات انتقال ديبالا

يستعد نادي جوفنتوس الإيطالي لبدء المحادثات مع وكلاء مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل تجديد عقده، وفقاً لتقرير صحفي إيطالي، حيث ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” اليوم الجمعة، أن ديبالا بات قريباً من التجديد مع اليوفي أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي سيغلق ملف رحيله عن ناديه.

ورفض الأرجنتيني الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي قبل انطلاق الموسم الجاري، مقابل رحيل روميلو لوكاكو إلى اليوفي، وعاد هذا الأمر بالنفع على اليوفي، فرغم غياب ديبالا عن انطلاقة الموسم، إلا أنه بات أكثر اللاعبين استخداماً من قبل المدرب، ماوريسيو ساري، حيث لعب 23 مباراة وسجل 9 أهداف.

وينتهي عقد ديبالا الحالي، عام 2022، ويتقاضى من خلاله 7 ملايين يورو سنوياً، لكنه من المتوقع أن يحصل بموجب العقد الجديد على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

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