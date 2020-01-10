الحرارة حول معدلاتها.. والدرجات المتوقعة ليوم غد

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها نهاراً في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً مستقراً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويكون ليلاً شديد البرودة ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع وتشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 10-1

المنطقة الجنوبية 11-2

المرتفعات الجبلية 7-ناقص 3

المنطقة الوسطى 12-2

المنطقة الساحلية 17-6

المنطقة الشمالية 10-3

منطقة الجزيرة 10-2

المنطقة الشرقية 13-3

منطقة البادية 12-2

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