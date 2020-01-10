الرئيسان الروسي والمصري: ضرورة حل الأزمة في ليبيا سياسياً

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي ضرورة حل الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية نقله موقع روسيا اليوم: أن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات الأوضاع في ليبيا، وأعربا عن الحاجة إلى زيادة الجهود الدولية لحل الأزمة فيها بالوسائل السلمية من خلال تسهيل إقامة حوار سياسي بين الأطراف الليبية.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت أيضاً العدد من القضايا وخاصة الوضع في سورية ومنطقة الخليج.

وأدانت مصر بشدة قبل أيام قيام برلمان النظام التركي بتمرير تفويض لرئيس هذا النظام رجب أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم إن خطوة البرلمان التركي هي انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ وخصوصاً فيما يتعلق بتوريد الأسلحة والتعاون العسكري مع أي طرف فيها إلا بموافقة لجنة العقوبات، بينما حذرت وزارة الخارجية الروسية مؤخراً من أن التدخل العسكري للنظام التركي في ليبيا من شأنه تصعيد التوتر وتعقيد الوضع في هذا البلد.

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