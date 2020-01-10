ريابكوف: لا أساس لتحميل إيران مسؤولية تحطم الطائرة الأوكرانية

حذّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من محاولات استغلال كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران لتحقيق مكاسب سياسية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن ريابكوف قوله في تصريح صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: ليس هناك أيّ أسس في (المرحلة الحالية) للتقدم بتصريحات صارخة عن مسؤولية إيران عن تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، مضيفاً: أنا مقتنع بصورة عميقة أنّ محاولة حصد مكاسب سياسية واستغلال هذه المأساة الإنسانية المرعبة أمر ممنوع.. يجب إعطاء الخبراء فرصة لتحليل الوضع والتوصل إلى استنتاجات.

وتابع ريابكوف: إنّ البدء بممارسة ألاعيب معينة في هذه الحالة شيء أقل ما يوصف به أنه غير لائق.

ودعا المسؤول الروسي إلى عدم إطلاق تصريحات مدوية حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران لحين إعلان استنتاجات الخبراء.

وفي سياق آخر أكّد ريابكوف عدم اقتناع موسكو بالمبررات التي قدمتها اليابان بشأن موافقتها على نشر أنظمة الصواريخ “ايجس آشور” الأميركية على الجزر اليابانية وقال: نحن لا نعتبر أنّ ظهور هذه المجمعات هدفه فقط حماية اليابان.

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