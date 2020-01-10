امتلاء بحيرة سد بلوران بسبب غزارة الأمطار

أدت الهطولات المطرية الغزيرة في محافظة اللاذقية إلى امتلاء بحيرة سد بلوران في ريف اللاذقية الشمالي، وبدأ المفيض يعمل بعد أن تجاوزت كميات المياه المخزنة فيه حدها الطبيعي وهي 5ر15 مليون متر مكعب ليصبح عدد بحيرات السدود الممتلئة سبع، منها ست سطحية وهي سدود كرسانا والجوزية وخربة الجوزية والقنجرة وبحمرا وبيت القصير.

وقال المهندس نبيل حسن مدير الموارد المائية في اللاذقية في تصريح لمراسل “سانا” : إنّ ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتصريف الينابيع وزيادة معدلات الجريانات السطحية انعكس إيجاباً على مجموع تخازين السدود في المحافظة البالغ عددها 14 سداً.

وأوضح حسن أنّ حجم التخزين الحالي للسدود المنفذة والمستثمرة في المحافظة بلغ 5ر298 مليون متر مكعب من أصل الطاقة الاستيعابية البالغة 5ر366 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 4ر81 بالمئة، مشيراً إلى أنّ حجم التخزين الحالي لبحيرة سد 16 تشرين وهو أكبر سد في المحافظة بلغ 178 مليون متر مكعب من أصل 210 ملايين متر مكعب وفي سد الثورة 72 مليون متر مكعب وسد السفرقية 5ر8 ملايين متر مكعب والحويز 6ر11 مليون متر مكعب وسد بيت ريحان 6 ملايين متر مكعب، إضافة إلى امتلاء السدات التالية وتجاوزها حجم التخزين الطبيعي وهي سدات الدفلة وبعمرين والزهراء.

وبيّن أنّ غزارة نبع السن تبلغ حالياً 17.5 أمتار مكعبة في الثانية، لافتاً إلى أنّه تتم مراقبة جميع السدود والمنشآت المائية بشكل دوري وعلى مدار 24 ساعة بشكل مناوبات كما تستمر المديرية بآلياتها وكوادرها الفنية بتعزيل السواقي ومجاري الأنهار ومداخل ومخارج الجسور والعبارات وذلك لاستيعاب الغزارات المحتملة، حيث فاق الطول المنفذ للسواقي والمجاري المائية والأقنية المكشوفة حتى تاريخه نحو 35 كم طولياً وتعزيل أكثر من 195 عبارة.

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