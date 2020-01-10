السويد تقترح فتح ممثلية للاتحاد الأوروبي في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي اليوم، عزم بلادها اقتراح فتح ممثلية للاتحاد الأوروبي في إيران وذلك خلال المجلس الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقالت ليندي في تصريح لقناة “إس في تي” التلفزيونية: سأقترح اليوم في بروكسل فتح مكتب تمثيلي للاتحاد الأوروبي في إيران على مستوى سفارة، مضيفة: لست متأكدة من أنني سأتلقى الدعم الكامل ولكني أعتبر هذه الخطوة مهمة لإظهار وجودنا في المنطقة ورغبتنا في بناء حوار.

وأشارت ليندي إلى توافق بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان عدم انسحاب إيران من الاتفاق النووي.

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