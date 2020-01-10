أبناء القنيطرة والجولان المحتل: المقت أيقونة المقاومة وأمثولة الوفاء للوطن

أكد أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل أن تحرير عميد الأسرى السوريين المناضل صدقي سليمان المقت من سجون الاحتلال الإسرائيلي، هو انتصار لإرادة الصمود والحياة على الغطرسة الصهيونية واستكمال لانتصارات جيشنا العربي السوري على الإرهاب في ميادين القتال على امتداد الأراضي السورية.

وجددوا العهد على استعادة وتحرير كل شبر من الجولان المحتل وعودته إلى السيادة الوطنية السورية بتعاضد ثالوث المقاومة الشعب الصامد والجيش الباسل والقيادة الحكيمة، معبرين عن سعادتهم وافتخارهم واعتزازهم بأيقونة المقاومة السورية وهو يعانق الحرية ويعود شامخاً كريماً ونسراً يحلق في سماء الجولان السوري المحتل.

وأعرب الأسير المحرر سليمان المقت والد المناضل صدقي المقت في اتصال هاتفي مع مراسل سانا عن سعادته الغامرة بتحرير صدقي والتي دخلت كل بيت سوري مؤكداً أن الأسرى هم الشهداء الأحياء الذين يحفظون ذاكرة الأمة ويكتبون تاريخها النضالي موجها التحية للسيد الرئيس بشار الأسد وللجيش العربي السوري والشعب السوري لتحرير صدقي مؤكداً أن حريته تشكل انتصاراً لدماء الشهداء والجرحى.

بدوره شدد المواطن حسن ابو فخر على أن تحرير عميد الأسرى هو بداية الطريق لاستكمال تحرير كامل الجولان السوري المحتل مجدداً مواصلة أبناء الجولان نضالهم وتصديهم لجميع الإجراءات والممارسات الصهيونية بحق الجولان المحتل أرضاً وسكاناً وتاريخاً.

كما نوه المواطن صالح فرحات بالمواقف الوطنية والبطولية للأسير المحرر صدقي المقت التي تعد أمثولة للقيم الوطنية والاجتماعية لأهالي الجولان الصامدين المتشبثين بأرضهم التواقين إلى معانقة رجال الجيش العربي السوري على أرض الجولان المحتل.

من جهته توجه محافظ القنيطرة المهندس همام دبيات بالتهنئة إلى السوريين وأبناء الجولان المحتل وأهل المناضل المقت بهذا النصر والتحرير الذي جاء ثمرة الصمود السوري والانتصار على الإرهاب مؤكداً أن أولويتنا تحرير كامل أراضينا المحتلة في الجولان وموجها كذلك التحية إلى أيقونة النضال والمقاومة المناضل صدقي المقت.

كما لفت عضو مجلس الشعب الدكتور رفعت الحسين إلى أن حرية المقت هي انتصار للإرادة السورية ودليل على أن الجولان أرضاً وسكاناً في قلب السيد الرئيس بشار الأسد وفي مقدمة عملنا الوطني حتى تحريره وعودته إلى سورية.

رئيس لجنة دعم الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر علي اليونس أشار إلى أن المناضل المقت هو رمز لأسرانا الأبطال وللصمود والمقاومة والنضال والولاء للوطن.

عضو قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي طعمة الأحمد توجه بالتهنئة إلى المناضل المقت وللسوريين منوها بالمواقف البطولية لأبناء الجولان المحتل الذين يواصلون التصدي للمخطط الصهيوأمريكي في الجولان والمنطقة.

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