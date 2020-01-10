السفارة السورية بلبنان: إصدار سندات التجنيد السبت والأحد المقبلين
أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان عن فتح أبوابها أمام المراجعين لإصدار سندات التجنيد بأنواعها يومي السبت والأحد المقبلين.
وجاء في إعلان للسفارة تلقت سانا نسخة منه اليوم إن “سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان تعلن عن فتح أبوابها أمام المراجعين لإصدار سندات التجنيد بأنواعها يومي السبت والأحد الـ 11 والـ 12 من الشهر الجاري اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً” وذلك بهدف تسيير شؤون المواطنين السوريين الموجودين في لبنان.
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