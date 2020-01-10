آخر تحديث: 2020-01-10 16:55:16
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استقبال شعبي للأسير المحرر صدقي المقت لدى وصوله إلى مسقط رأسه في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل

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التصنيفات: آخر الأخبار

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