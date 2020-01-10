آخر تحديث: 2020-01-10 14:28:47
شريط الأخبار

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يطلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وضع آليات لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية من العراق

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة
عدد القراءات: 102

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed