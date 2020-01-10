الذهب إلى تراجع

تراجعت أسعار الذهب ، بعد انخفاضها بما يصل إلى واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وذكرت “رويترز” أن السعر الفوري للذهب كان منخفضاً 0.1 في المئة إلى 1550.66 دولاراً للأوقية، وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من كانون الثاني عندما سجلت 1539.78 دولاراً يوم الخميس.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1551.60 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2101.81 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية 2149.50 دولاراً في الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض، وعلى مدار الأسبوع، يتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف حزيران، بصعوده نحو ستة في المئة حتى الآن.

وتقدمت الفضة 0.2 في المئة إلى 17.93 دولاراً للأوقية، لكنها بصدد أسوأ أسبوع لها في خمسة أسابيع، في حين زاد البلاتين 0.2 في المئة أيضاً مسجلاً 968.49 دولاراً.

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