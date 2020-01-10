بشرط واحد.. ملياردير يهدي 9 ملايين دولار لمتابعيه على “تويتر”

قدّم الملياردير الياباني، يوساكو ميزاوا، عرضاً سخياً لمتابعيه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك بمنح ألف شخص 9 ملايين دولار.

وعرض المياردير الياباني المشهور بطريقة صرفه وبذخه، على متابعيه على “تويتر” إمكانية فوز كل شخص من مجموع الـ 1000 بـ9 آلاف دولار بشرط بسيط وهو أن يقوم الراغبون بالفوز بهذا المبلغ بإعادة نشر تغريدة كان قد نشرها في 1 كانون الثاني، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ بعد القيام بسحب.

ووصف الملياردير هذه الخطوة بمنزلة “تجربة اجتماعية جادة” ليرى إذا كانت الأموال المجانية تعزز من شعور الأفراد بالسعادة، بحسب ما نقل موقع businessinsider.

ويأتي هذا العرض بعد شهرين من بيع ميزاوا شركته، Zozo Inc، للموضة والأزياء إلى SoftBank مقابل 900 مليون دولار.

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