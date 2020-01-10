زادة: تمّ تشكيل 12 لجنة تخصصية للتحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية

أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زادة، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران لم تصب بصاروخ، مشيراً إلى أن موضوع سقوط الطائرة هو قضية تخصصية.

وقال عابد زادة في مؤتمر صحفي، اليوم: إن موضوع سقوط الطائرة الأوكرانية قضية تخصصية وتصريحات الأمريكيين بشأنها يجب أن تكون علمية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل 12 لجنة تخصصية للتحقيق في تحطم الطائرة.

وأضاف عابد زادة: الطيار قرر الرجوع بعد الإقلاع ولا نعرف لماذا لم يتمكن من العودة، موضحاً أنه اتصل ببرج المراقبة قبل العودة نحو المطار لكن النيران اشتعلت في محرك الطائرة قبل اصطدامها بالأرض.

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