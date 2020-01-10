متحدّين ضباط الاحتلال… الفلسطينيون يلبّون “حملة الفجر العظيم في الأقصى”

ذكرت وكالة “معا” الإخبارية أنّ الآلاف من المصلين أدوا صلاة الفجر، في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوة “حملة الفجر العظيم في الأقصى”، التي أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وامتلأ المسجد القبلي ومصلى باب الرحمة وساحته بالمصلين الفلسطينيين، الذين توافدوا الى الأقصى منذ ساعات الفجر رغم الأجواء الماطرة والباردة التي تشهدها مدينة القدس.

وردد المصلون الهتافات في ساحات الأقصى، تأكيداً على حمايته ورفضاً لانتهاكات سلطات الاحتلال فيه، مؤكدين حقهم بالصلاة في المسجد الأقصى والدخول إليه في كل الأوقات من دون قيود أو عراقيل من سلطات الاحتلال.

وأضاف المصلون أن الأعداد التي توافدات الى الأقصى وأدت صلاة الفجر فيه هي رسالة واضحة لسلطات الاحتلال التي تمادت في انتهاكاتها في الأقصى خلال الأسبوع الأخير، من اعتداء على المصلين وتنفيذ اعتقالات من ساحاته ومنع المصلين من الدخول اليه خلال فترة اقتحامات المستوطنين.

كما أكد المصلون أنّ مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحاً ولن يغلق رغم الدعوى القضائية التي رفعتها سلطات الاحتلال في محاكمها، ورغم إجراءات شرطة وضباط الاحتلال على الأرض “في المصلى وساحاته”، وقال أحد المصلين: في الأيام الأخيرة اعتقلت القوات وأبعدت عشرات المصلين عن الأقصى واليوم يوجد الآلاف يعمرون ويصلون في الأقصى المبارك.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت أربعة فلسطينيين في مدينة جنين في الضفة الغربية.

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