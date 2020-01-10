المركزي الإيراني يتوصل إلى أساليب أفضل لتوفير النقد الأجنبي وبيع النفط

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن التوصل لأساليب أفضل لتوفير النقد الأجنبي وبيع النفط، واصفاً الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالجيدة.

وأضاف همتي في مراسم الذكرى الـ 80 لتأسيس اتحاد الصيارفة الإيرانيين، أمس، في طهران: النفط الإيراني اليوم يباع ويتم تحصيل مستحقاته، كما أنّ سعر الصرف للريال قد تحسن منذ مساء أمس وأن هذه الوتيرة ستستمر.

وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء “ارنا”، نوّه همتي إلى تهديد الرئيس الأميركي في خطابه الأخير بفرض إجراءات حظر جديدة ضد إيران، معتبراً إياها مزاعم واهية، وأن البنك مستعد لإحباط تأثيرات تصعيد الضغوط الأميركية.

طباعة