توقعات بتأجج الحرائق وأستراليا تحثّ مواطنين على ترك منازلهم

حثّت السلطات الأسترالية، اليوم، نحو ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم حيث من المتوقع أن يؤجج ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح من حرائق الغابات المميتة عبر الساحل الشرقي للقارة.

وقال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ في ولاية فكتوريا لهيئة الإذاعة الأسترالية: أطلقنا تنبيهاً بوجود حالة طوارئ وبعثنا رسائل نصية إلى 240 ألف شخص عبر شرق الولاية بشكل أساسي، إذا كان بالإمكان الخروج اخرجوا وابتعدوا عن الأجزاء النائية التي تكسوها الغابات من ولايتنا.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء عدة من أستراليا، اليوم، ما يهدد بإشعال موسم حرائق الغابات التي دمرت بالفعل ما يقرب الـ 2000 منزل ولقي 27 شخصاً حتفهم ونزح الآلاف بسبب الحرائق الهائلة المشتعلة في أكثر من 25.5 مليون فدان وهي مساحة بحجم كوريا الجنوبية.

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