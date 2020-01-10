هطولات مطرية ممزوجة بالثلج على ارتفاعات أدنى من 900 متر

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير بقايا منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة يمتد في طبقات الجو كلها.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن تضعف الفعالية الجوية تدريجياً خلال الساعات القادمة ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الجنوبية والشرقية ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 900 متر.

وأوضحت مديرية الأرصاد أن هطل الأمطار يكون ممزوجاً بالثلج على ارتفاعات أدنى من 900 متر ويكون الجو شديد البرودة ليلاً، محذّرةً من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في معظم المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المناطق الشرقية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً فتميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها نهاراً في معظم المناطق ويكون الجو مستقراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الجمعة السبت الأحد دمشق 8-1 10-1 11-3 القنيطرة 6-ناقص1 8-ناقص1 9-1 درعا 9-2 11-2 12-4 السويداء 6-صفر 8-صفر 9-2 حمص 8-2 10-2 11-4 حماة 10-3 12-3 13-5 الحسكة 8-1 10-1 11-3 اللاذقية 14-6 16-6 16-8 طرطوس 15-7 17-7 17-9 حلب 9-3 10-3 11-5 ادلب 9-3 10-3 11-5 دير الزور 12-3 13-3 14-5 الرقة 11-2 12-2 13-4

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