ريابكوف: سياسة واشنطن بشأن إيران غير مقبولة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم، أن سياسة الولايات المتحدة بشأن إيران غير مقبولة وتقوم على زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.

ولدى وصوله إلى طوكيو للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الروسي الياباني قال ريابكوف لوكالة “سبوتنيك”: يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس وخاصة الولايات المتحدة التي فجرت الشرق الأوسط فضلاً عن مواصلتها اتباع سياسة زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى والسيطرة والابتزاز وهي سياسة تبدو لنا مدمرة وغير مقبولة.

وفي سياق متّصل، أعرب ريابكوف عن استعداد روسيا لإجراء نقاش مع الولايات المتحدة بشأن التوتر مع إيران إذا كانت واشنطن مهتمة بذلك.

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