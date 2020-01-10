وكالة الطاقة الدولية: نتوقّع نمو الطلب أقل من مليون برميل يومياً

أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم، أن وفرة الإمدادات وضعف نمو الطلب العالمي سيكبحان أسعار النفط في عام 2020.

وقال بيرول لوكالة “رويترز”: نتوقّع نمو الطلب أقل قليلاً من مليون برميل يومياً وقد يظل ضعيفاً مقارنة مع مستوياته التاريخية، مشيراً إلى أن هناك فائضاً مفترضاً بمليون برميل يومياً من النفط مما سيكفل تلقي السوق العالمية إمدادات جيدة.

وأضاف بيرول: ما نزال نتوقّع أن يأتي الإنتاج من النفط ليس من الولايات المتحدة فحسب بل ومن النرويج وكندا ودول أخرى وأن تبقى الأسعار عند 65 دولاراً للبرميل.

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