آخر تحديث: 2020-01-10 00:20:22
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مصادر خاصة في الجولان السوري المحتل: تحرير الأسير أمل فوزي أبو صالح من سجون الاحتلال وهو الآن في طريقه إلى مجدل شمس

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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