طريقة صحية لإطالة العمر 10 سنوات

اكتشف علماء جامعتي هارفارد وأمستردام للعلوم التطبيقية، أن العادات الجيدة بما فيها النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن تطيل عمر الإنسان ما يقارب من عشر سنوات.

بهذا الصدد أفادت المجلة البريطانية الطبية British Medical Journal، بأن الباحثين استخدموا في دراستهم بيانات عن أكثر من 100 ألف شخص أصحاء تزيد أعمارهم عن 50 سنة، حيث تابع الباحثون حالتهم الصحية على مدى 20 عامًا. وخلال هذه الفترة، ركّز الدارسون اهتمامهم على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والنوع الثاني من السكري، والعمر الذي ظهرت فيه أعراض هذه الأمراض على الأشخاص، والعمر الذي عاشه الشخص بعد إصابته بالمرض.

وتمكن الباحثون في نهاية المطاف من تحديد خمسة عوامل خطر أساسية للأمراض وهي: التدخين، تعاطي الكحول (حتى ولو بجرعات “معتدلة”)، اتباع نظام غذائي غير صحي غني بالدهون أو السكر، انخفاض مستوى النشاط البدني، والوزن الزائد المحسوب على أساس مؤشر كتلة الجسم.

واستناداً إلى هذه العوامل الخمسة، حدّد الباحثون عدد “السنوات الصحية”، التي تنتظر الإنسان ما بعد الخمسين من العمر. وعليه فقد عاشت النساء اللواتي يتبعن 4-5 عادات جيدة – مثل الطعام الصحي وعدم التدخين والابتعاد عن المشروبات الكحولية والحفاظ على الوزن الطبيعي، في المتوسط 84.4 سنة، في حين عاشت النساء اللواتي لا تتوفر لديهن هذه العادات 73.7 سنة. أما الرجال فكانت المؤشرات ذاتها بالنسبة لهم هي 81.1 و73.5 سنة.

المصدر: نوفوستي

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