الجو شديد البرودة ليلاً

تبقى درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الجنوبية والشرقية ويكون الجو ليلاً شديد البرودة ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في معظم المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المناطق الشرقية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 1/8 المنطقة الجنوبية 1/8 المرتفعات الجبلية 3/2- المنطقة الوسطى 2/9 المنطقة الساحلية 7/12 المنطقة الشمالية 1/8 منطقة الجزيرة 2/9 المنطقة الشرقية 3/10 منطقة البادية 1/9

طباعة