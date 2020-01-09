بيلوسي: اغتيال سليماني لم يجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قرار الإدارة الأمريكية الإقدام على جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس معتبرة أن الولايات المتحدة “لن تكون أكثر أمنا بعد هذه العملية”.

ونقلت “رويترز” عن بيلوسي قولها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي “لا أعتقد انهم جعلوا البلاد أكثر أمنا بما فعلوه”.

وتأتي تصريحات بيلوسي قبيل ساعات من الموعد المقرر لتصويت المجلس على قرار يتعلق بسلطات شن الحروب بهدف منع ترامب من إعلان الحرب دون موافقة الكونغرس.

طباعة