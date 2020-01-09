حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة مساء اليوم
بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدة طرق بمحافظات ريف دمشق والقنيطرة واللاذقية والسويداء وحماة غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.
وأوضحت إدارة المرور في نشرتها أن جميع الطرق المؤدية إلى منطقة القطيفة بمحافظة ريف دمشق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى طريق عين التينة جبعدين سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.
ووفق النشرة فإن جميع الطرق في محافظة القنيطرة سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.
أما في محافظة اللاذقية فجميع الطرق سالكة عدا طريق أم الطيور الفرعي غير سالك بسبب انهيار في الجدار الإسمنتي الاستنادي وانهيار بالتربة أسفل الطريق بينما في محافظة حماة جميع الطرق سالكة عدا طريق مصياف وادي العيون سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب.
وفي محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها وطريق مفعلة الطيبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب والطرق المؤدية إلى منطقة صلخد سالكة بصعوبة بسبب الضباب الكثيف.
ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.
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