المركزي يصدر قرارات تتعلق بمنظومة الدفع الإلكتروني

أصدر مصرف سورية المركزي ثلاثة قرارات تتضمن “التعليمات الناظمة لأدوات الدفع الإلكتروني مسبقة الدفع وللعلاقة بين الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية والقطاع المصرفي والدليل التوضيحي لتعليمات الترخيص لشركات الدفع الالكتروني”.

ووفقاً لقرار من المركزي الذي نقلته سانا “ينحصر إصدار أدوات الدفع الالكتروني مسبقة الدفع بالمؤسسات المالية المصرفية دون غيرها ويحق لها إصدار الأداة في حال توافر خدمات وقنوات دفع الكتروني تقبل استخدامها سواء كانت للمؤسسة نفسها أو غيرها كما يحق لها إصدار الأداة بناء على طلب العميل الذي لديه حساب مصرفي ويجب أن يكون شخصا طبيعيا حصرا”.

ويتضمن قرار آخر صادر عن المركزي اعتماد الدليل التوضيحي لقرار مجلس الوزراء رقم 52 للعام 2019 المتضمن تعليمات الترخيص لشركات الدفع الالكتروني وهو يجيز للمصرف المركزي الترخيص لتأسيس شركات سورية تعمل في مجال الدفع الالكتروني بالتعاون مع المصارف العاملة والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية.

ويبين القرار أن مشروع النظام الأساسي لشركة الدفع الإلكتروني يجب أن يتضمن نوع الشركة بأن تكون محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة وألا تقل مدتها عن 15 سنة وأن تنحصر غايتها بمجال نشاط خدمات الدفع الالكتروني وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وألا يقل رأسمالها عن مئتين وخمسين مليون ليرة سورية.

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