لافروف: خرق واشنطن للقانون الدولي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 14 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 09 كانون الثاني 2020
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حزمة إجراءات لتعزيز خطة التنمية الاقتصادية بريف دمشق
العميد قاآني: إيران وجهت أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم
استشهاد مدني بانفجار سيارة مفخخة في المشرافة جنوب مدينة رأس العين
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف عمليات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية
تجمعٌ شعبي في ساحة المحافظة باللاذقية تنديداً بجريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه المقاومين
مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي قبالة جيزان وفي حجة
الأركان الإيرانية: ضربُ قاعدة "عين الأسد" أظهرَ هشاشة القدرات الأميركية
زاسبيكين: الوضع في سورية يتجه نحو الحل
الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين في الضفة
ظريف: شعوب المنطقة تطالب بخروج أمريكا
إجلاء الآلاف من مصنع لبناء السفن شرق روسيا إثر تهديد بوجود قنبلة
عمليةٌ أمنيةٌ لملاحقة فلول إرهابيي "داعش" شمال بغداد
إيران تصدر التقرير الابتدائي لحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية
مادورو يأمر بإجراء تدريبات عسكرية ضخمة للقوات المسلحة
11 قتيلاً بهجوم لإرهابيي "داعش" شرق نيجيريا