إعادة الخدمة إلى مركز اتصالات السبخة بريف الرقة بعد انقطاع دام 7 سنوات جراء الإرهاب

أعادت ورشات فرعي الشركة السورية للاتصالات في دير الزور والرقة تفعيل العمل في مركز اتصالات السبخة بريف الرقة الشرقي المحرر بعد انقطاع دام سبع سنوات جراء الإرهاب.

وقال مدير فرع الشركة في دير الزور المهندس رمضان الضللي في تصريح لمراسل سانا “إنه بالتعاون بين ورشات الاتصالات في دير الزور والرقة تمت إعادة تفعيل العمل في مركز اتصالات السبخة بعد انقطاع دام سبع سنوات عن طريق محور مكروي بسعة واحد غيغا للربط بين الرقة ودير الزور” لافتاً إلى أن العمل يجري حالياً لمد الكابل الضوئي بين محافظتي دير الزور والرقة.

بدوره أشار رئيس دائرة التشغيل في اتصالات الرقة المهندس محمد الرشداوي في تصريح مماثل إلى أن مقسم السبخة الذي تمت إعادة تأهيله بعد تعرضه للتخريب والنهب من قبل العصابات الإرهابية يتسع لألف خط هاتفي وتم بالتعاون مع ورشات اتصالات دير الزور تفعيل كل الخدمات الهاتفية الأرضية من اتصالات محلية وقطرية والتجهيز لإعادة تفعيل خدمة الإنترنت.

وبين الرشداوي أن تكلفة مشروع إعادة تأهيل البناء ومد الشبكات الرئيسية والفرعية ومد الكابل الضوئي تتجاوز قيمتها 500 مليون ليرة سورية لافتاً إلى أن المشتركين بدؤوا بالتسجيل لإعادة تفعيل خطوطهم الهاتفية التي ستتم المباشرة بإيصالها وتفعيلها سواء للأهالي أو المؤسسات والدوائر الحكومية.

من جهتهم عبر الأهالي عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي جاءت تتويجاً لاستكمال الخدمات في الريف المحرر لمحافظة الرقة منوهين بالجهود الحكومية لإعادة كل الخدمات إلى المناطق التي أعاد اليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار في محافظة الرقة وعودة الاتصالات إلى الريف الشرقي والتي ستمنح الفرصة لإعادة المزيد من الخدمات الأمر الذي يسهم في عودة واستقرار الأهالي في مدنهم وقراهم.

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