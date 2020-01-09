آخر تحديث: 2020-01-09 14:53:28
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استشهاد مدني وإصابة آخر بانفجار سيارة مفخخة في قرية المشرافة جنوب مدينة رأس العين

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

أفاد مراسل سانا في الحسكة باستشهاد مدني وإصابة آخر جراء انفجار سيارة مفخخة في قرية المشرافة جنوب مدينة رأس العين.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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