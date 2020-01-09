انتهاء المرحلة الأولى لمشروع المسح الخصوبي للتربة الزراعية في السويداء

أنهى مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء المرحلة الأولى لمشروع المسح الخصوبي للتربة الزراعية بالمحافظة الهادف لتكوين قاعدة بيانات للاستفادة منها بتحديد خواص الترب الفيزيائية والكيميائية بما يخدم الزراعة.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار رئيس المركز الدكتور وسيم محسن إلى أنّ المرحلة الأولى للمشروع بدأت في شهر حزيران الماضي في منطقة شهبا بإشراف فريق بحثي من دائرة الموارد الطبيعية بالمركز على أن يتواصل العمل فيه بمنطقتي صلخد والسويداء خلال العام الحالي.

فيما ذكر رئيس دائرة الموارد الطبيعية بالمركز الدكتور سامي الحناوي أنه تمّ في المرحلة الأولى للمشروع جمع 320 عينةً ترابيةً حقليةً ضمن منطقة الدراسة مع توثيق البيانات الخاصة بكل نقطة أخذت منها العينات.

وبيّن رئيس مخبر الأراضي بالمركز في مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء المهندس طلعت عامر أنّ العمل الحقلي في المرحلة الأولى للمشروع تزامن مع العمل المخبري عبر القيام بالتحليل الفيزيائي والكيميائي للعينات الترابية المجموعة مع إدراج المعطيات والنتائج المستخلصة ضمن قاعدة بيانات جديدة بهدف رسم الخرائط المستهدفة للمنطقة حسب نوع الترب واحتياجاتها من العناصر المعدنية.

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