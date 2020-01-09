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صورُ الثلوج فوق المرتفعات الجبلية في السويداء والقنيطرة

التصنيفات: السلايدر,محليات

سانا

الثلوج في مرتفعات السويداء

 

الثلوج في بلدة حضر – القنيطرة

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التصنيفات: السلايدر,محليات

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