الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف عمليات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية

طالب الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع عملياتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلةK مجدداً التأكيد على موقفه الرافض لهذه العمليات بوصفها غير قانونية.

وقال الاتحاد في بيان له نقلته وكالة وفا اليوم: إنّ موقف الاتحاد الأوروبي إزاء سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ثابت لا يتغير إذ أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أنّها تقوّض أيّ إمكانية للتوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين و”اسرائيل”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري مخططا جديدا لإقامة نحو 2000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية بهدف توسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين متجاهلةً القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

طباعة