مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي قبالة جيزان وفي حجة
قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون بقصف مدفعي للجيش اليمني استهدف تجمعات لهم اليوم قبالة جيزان وفي محافظة حجة.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله: إنّ وحدة المدفعية في الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي شرق وغرب جبل النار قبالة جيزان ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم.
وأشار المصدر إلى مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي بقصف مدفعي للجيش اليمني استهدف تجمعاتهم غرب حيران في محافظة حجة.
وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيبوا خلال قصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني استهدف تجمعاتهم أمس الأول في مديرية حرض في حجة.
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