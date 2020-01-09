ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون الإبقاء على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذاً آمناً على الرغم من تراجع حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1557.34 دولاراً للأوقية فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1559.80 دولاراً.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى بلغ البلاديوم ذروة قياسية عند 2149.50 دولاراً للأوقية واستقرت الفضة عند 18.08 دولاراً بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.61 دولاراً.
عدد القراءات:
23