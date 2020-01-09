الأركان الإيرانية: ضربُ قاعدة “عين الأسد” أظهرَ هشاشة القدرات الأميركية
أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني أنّ الضربة الصاروخية على قاعدة “عين الأسد” غرب العراق والتي توجد فيها قوات أميركية أظهرت هشاشة القدرات الدفاعية الأميركية.
وأوضح العميد آشتياني في تصريح اليوم نقلته وكالة فارس أنّ أميركا ومع كل دعايتها حول قدراتها بالدفاع الجوي واعتراض وإسقاط الصواريخ ظلت عاجزةً أمام الضربة الصاروخية الإيرانية ولم تفعل شيئا.
واعتبر اشتياني أنّ ضرب قاعدة أميركية يظهر انتصار محور المقاومة الذي سيمضي قدماً بقوةٍ وثبات.
وكان مصدر في الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس أنّ 80 أميركياً على الأقل قتلوا في استهداف القوة الجوفضائية التابعة له قاعدة “عين الأسد” الأميركية غرب العراق بعشرات الصواريخ وذلك رداً على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس ورفاقه.
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