استمرار تأثير العاصفة المطرية والثلجية على لبنان

يستمر تأثير العاصفة المطرية والثلجية التي تجتاح لبنان منذ ليل أمس الأول بشدة على عدد من المناطق في البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العاصفة اجتاحت منطقة حاصبيا والعرقوب في الجنوب وبلغت ذروتها خلال ساعات الليل مصحوبة ببرق ورعد ورياح عاتية انخفضت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وتساقطت الثلوج ابتداء من ارتفاع 900 متر ما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق.

وتسببت الأمطار الغزيرة بسيول جرفت معها الحصى والوحول إلى وسط الطرق وحولتها إلى مستنقعات إضافة إلى فيضان ضفاف الحاصباني الذي ارتفع منسوب مياهه إلى أعلى معدلاته هذا العام.

وفي البقاع شهدت جميع المناطق أمطاراً غزيرة وثلوجاً، كما شهدت صيدا عاصفة قوية أدت إلى إغلاق الموانئ فيها وابتعد الصيادون عن البحر بعد ربط قواربهم.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات وطريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

طباعة