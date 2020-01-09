إجلاء الآلاف من مصنع لبناء السفن شرق روسيا إثر تهديد بوجود قنبلة
أجلت السلطات الروسية اليوم موظفي مصنع آمور لبناء السفن في إقليم خاباروفسك شرق البلاد إثر تهديد بوجود قنبلة.
ونقلت وكالة تاس عن مصدر في خدمات الطوارئ بالإقليم قوله: تمّ إجلاء 3500 شخص من موظفي المصنع بعد تلقي تحذير بوجود قنبلة فيه، بينما قالت الخدمة الصحفية للمصنع: تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشهدت روسيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية موجة بلاغات كاذبة بشأن تفخيخ المباني ولا سيّما المدارس ومحطات سكك الحديد والمطارات ومراكز التسوق.
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