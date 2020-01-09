آخر تحديث: 2020-01-09 11:57:50
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إجلاء الآلاف من مصنع لبناء السفن شرق روسيا إثر تهديد بوجود قنبلة

التصنيفات: دولي,سياسة

أجلت السلطات الروسية اليوم موظفي مصنع آمور لبناء السفن في إقليم خاباروفسك شرق البلاد إثر تهديد بوجود قنبلة.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر في خدمات الطوارئ بالإقليم قوله: تمّ إجلاء 3500 شخص من موظفي المصنع بعد تلقي تحذير بوجود قنبلة فيه، بينما قالت الخدمة الصحفية للمصنع: تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشهدت روسيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية موجة بلاغات كاذبة بشأن تفخيخ المباني ولا سيّما المدارس ومحطات سكك الحديد والمطارات ومراكز التسوق.

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التصنيفات: دولي,سياسة

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