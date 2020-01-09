حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة صباح اليوم
بيّنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدة طرق بمحافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا واللاذقية والسويداء غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.
وأوضحت إدارة المرور في نشرتها أنّ جميع الطرق المؤدية الى قدسيا بمحافظة ريف دمشق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى الديماس البلد وجديدة يابوس سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج كذلك جميع الطرق في منطقة داريا سالكة عدا طريق ضاحية 8 آذار تحت جسر الباردة بسبب ارتفاع منسوب المياه حيث تصل إلى 1 متر تقريباً.
في منطقة الزبداني… جميع الطرق سالكة عدا طريق سوق وادي بردى – هريرة غير سالك بسبب تراكم الثلوج.
ووفق النشرة فإنّ جميع الطرق في محافظة القنيطرة سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج عدا طريق حضر- عين التينة غير سالك بسبب تراكم الثلوج.
وفي محافظة درعا جميع الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق عام دمشق درعا سالك بصعوبة بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
أما في محافظة اللاذقية فجميع الطرق سالكة عدا طريق أم الطيور الفرعي غير سالك بسبب انهيار في الجدار الإسمنتي الاستنادي وانهيار بالتربة أسفل الطريق وطريق صلنفة محطة البث الغاب غير سالك بسبب تراكم الثلوج أما طريق جرنة حمام القراحلة فغير سالك بسبب السيول وتراكم الأتربة على الطريق.
في محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها وطريق مفعلة الطيبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب والطرق المؤدية إلى منطقة صلخد سالكة بصعوبة بسبب الضباب الكثيف.
ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث، مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين (5422703) و(5411365) للاستعلام عن حالة الطرق.
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