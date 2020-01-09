مادورو يأمر بإجراء تدريبات عسكرية ضخمة للقوات المسلحة
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو القوات المسلحة في البلاد إلى أن تكون مستعدة لأيّ عدوان خارجي وأمر بإجراء تدريبات عسكرية في المدن الرئيسية في الـ 15 والـ 16 من الشهر القادم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مادورو قوله في خطاب ألقاه أمس بحضور كبار ضباط الجيش: سنجري أولى مناوراتنا العسكرية للعام 2020 وهي مناورات عسكرية خاصة لنشر نظام الدفاع والجيش بأكمله.
وأضاف مادورو: إنّ هذه التدريبات ترمي لتحضير المشاركين فيها للدفاع عن المدن، مشيراً إلى خمس من كبرى مدن البلاد هي العاصمة كراكاس وماراكاي وفالنسيا وباركيسيميتو وماراكايبو.
وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية بهدف إحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.
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