11 قتيلاً بهجوم لإرهابيي “داعش” شرق نيجيريا

قتل ثمانية لاجئين وثلاثة جنود خلال هجوم لإرهابيي تنظيم “داعش” شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني نيجيري قوله اليوم: إنّ اشتباكات مسلحة دارت أول أمس بين قوة عسكرية وإرهابيين من “داعش” في منطقة مونغونو شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو بعد هجوم الإرهابيين وتفجيرهم سيارة مفخخة .

وأضاف المصدر: إنّ الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين بجروح، بينما أكد مصدر آخر أنه كان تفجيراً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف إحدى المركبات العسكرية خلال قتال عنيف.

وأوضح المصدر أنّ العشرات من إرهابيي “داعش” هاجموا على متن شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة مدينة مونغونو وطوقوها من جهات عدة وأثناء المعارك أصيب مخيم للاجئين يؤوي آلاف الأشخاص بصاروخ ما تسبب بحريق أتى على أكثر من 300 خيمة وأسفر عن مقتل ثمانية لاجئين وإصابة 20 آخرين بجروح.

يشار إلى أنّ الهجمات الإرهابية المستمرة منذ عشرة أعوام أسفرت عن 36 ألف قتيل ونزوح نحو مليوني شخص في شمال شرق نيجيريا كما طالت أعمال العنف دول الجوار النيجر وتشاد والكاميرون.

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