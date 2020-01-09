إيران: استهداف القاعدة العسكرية الأميركية يأتي دفاعاً عن النفس

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أنّ استهداف القاعدة العسكرية الأميركية في العراق يأتي وفقاً لمبدأ الدفاع عن النفس ونقلت وكالة “ارنا” للأنباء عن روانجي قوله في رسالة وجهها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انتونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن الدولي أنّ الإجراء الأميركي باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني هو عمل إرهابي.

وأضاف روانجي: إنه في الساعات الأولى من فجر أمس وفي إطار العمل بالحق الذاتي في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة قامت القوات المسلحة الإيرانية بالرد العسكري المناسب على قاعدة عين الأسد العسكرية الأميركية في العراق والتي انطلق منها العمل الإرهابي الجبان باغتيال الشهيد سليماني.

وأشار روانجي إلى أن هذه العمليات جرت وفق أهداف عسكرية دقيقة وذكية من دون إلحاق الضرر بالمدنيين والممتلكات غير العسكرية في المنطقة مؤكدا أن إيران بصفتها عضواً مسؤولاً في منظمة الأمم المتحدة ملتزمة بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة وصون السلام والأمن الدولي وتؤكد بأنها لا تسعى وراء تصعيد التوتر أو الحرب.

وحذّر مندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة من مغبة أي مغامرة عسكرية أخرى ضد بلاده التي تعلن عزمها الحازم ووفقاً للقوانين الدولية القابلة للتنفيذ الدفاع عن شعبها وسيادتها ووحدة أراضيها أمام أي اعتداء.

واختتم روانجي رسالته بالتأكيد على احترام إيران الكامل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي العراق.

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