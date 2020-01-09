بوتين يعرب عن تعازيه لنظيره الأوكراني بضحايا تحطم الطائرة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن تحطم طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين أمس: بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية إلى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أعرب فيها عن خالص تعازيه بالعواقب المأساوية لتحطم طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران. ونقل رئيس الدولة الروسية عبارات التعاطف والدعم لأسر الضحايا.

وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز «بوينغ 737» أمس، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت إيران أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم. كما ذكرت أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذلك، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة من الإيرانيين وهناك 9 من الطاقم كانوا على متنها.

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