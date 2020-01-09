الحوثي: نعلنها بكل وضوح.. لا نقبل بمعادلة تجزئة المعركة

أعلن قائد حركة «أنصار الله» اليمنية عبد الملك الحوثي عدم القبول بمعادلة تجزئة المعركة والوقوف مع إيران ولبنان والعراق وسورية وفلسطين وكل بلد يتعرض للهجمة الأمريكية.

ونقلاً عن موقع «أنصار الله»: قال الحوثي في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد: المرحلة دخلت فصلاً جديداً من المواجهة عنوانها التوحد للتصدي للهجمة والتعاون في مواجهة الخطر الأمريكي، وكما تحالف الآخرون علينا أن نتعاون ونتحالف كأحرار للتصدي للهجمة الأمريكية والإسرائيلية، مضيفاً: الأمة الإسلامية أمام هجمة عدوانية أمريكية – إسرائيلية واضحة تستهدفها على كل المستويات، الأمر الذي يستلزم مواجهتها بكل السبل والإمكانيات المتاحة.

وتابع الحوثي: نحن لسنا ممن يفتعل المشاكل بل نحن مستهدفون منذ سنوات، ولن نُحرج بأن نقول نحن مع كل الأحرار وأملنا أن تتوسع هذه الدائرة في دفع الشر الأمريكي والإسرائيلي، لافتاً إلى أن الأمريكيين أرادوا تثبيت معادلة التجزئة للمعركة وهذه أخطر المعادلات.

وأشار الحوثي إلى أن الضربة الإيرانية على قاعدة «عين الأسد» الأمريكية بداية عظيمة موفقة لمسار عملي لاقتلاع الهيمنة الأمريكية من المنطقة، معتبراً العملية الإجرامية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت الفريق قاسم سليماني ورفاقه المقاومين اعتداء أمريكياً سافراً، مؤكداً أن الوجود العسكري الأمريكي يخدم المؤامرات ويثبت الاستعمار ويقمع شعوب المنطقة، لافتاً إلى أنه بتضافر الجهود وتعاون الجميع فالنصر محتوم.

وقال الحوثي: الدور الأمريكي دور أساسي في العدوان على اليمن، إشرافاً وإدارة وحماية سياسية وأسلحة تدميرية، مبيناً أنه لولا التدخل الأمريكي وإدارته للعدوان على اليمن لما وقع هذا العدوان.

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