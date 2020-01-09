بيلوسي: على ترامب التوقف عن استفزاز إيران

تشرين – رصد:

شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية تجاه إيران.

وقالت بيلوسي في «تغريدة» على «تويتر»: نراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأمريكي في العراق باهتمام. يجب علينا ضمان أمن العسكريين الأمريكيين هناك، والتوقف عن الاستفزازات غير الضرورية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب. وشددت على أن الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لا يمكنها السماح بالحرب.

(روسيا اليوم)

وزيــر الدفــــاع البريطانــي: دعمنا لأمريكا ليس مطلقاً

تشرين – رصد:

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: إن دعم بريطانيا للولايات المتحدة ليس مطلقاً فيما أكد أهمية محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

ورداً على سؤال من أحد نواب حزب «العمال» المعارض في البرلمان حول مخاطر دعم بريطانيا «المطلق» للرئيس دونالد ترامب قال والاس: نحن أصدقاء وحلفاء لكننا أيضاً أصدقاء وحلفاء يوجهون النقد عند الضرورة.

(رويترز)

تونس تضبط أسلحة قادمة من تركيا إلى ليبيا

تشرين – رصد:

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ضبط كمية من الأسلحة في الجنوب التونسي، قادمة من تركيا باتجاه ليبيا مهربة عن طريق عصابات تهريب السلاح, مبينة أن هناك عصابات للإتجار بالسلاح متخصصة في التهريب وتنشط وقت الحروب وقد تم القبض على 5 أشخاص.

ومن جانبها أكدت الرئاسة التونسية، رفضها القاطع لأي محاولات تنفيذ إنزال للجيش التركي عبر الحدود التونسية- الليبية لتنفيذ سيناريو غزو الأراضي الليبية.

(اليوم السابع)

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