90٪ نسبة العائلات المستفيدة من مازوت التدفئة في القنيطرة

القنيطرة ـ ممدوح عوض:

صرح محافظ القنيطرة همام صادق دبيات لـ «تشرين» بأن محافظة القنيطرة قامت بإعادة تزويد 400 ليتر من مادة مازوت التدفئة لـكل عائلة مقيمة في مدينة القنيطرة المحررة عملاً بمكرمة وتوجيه القائد المؤسس دعماً لتلك العوائل وتعزير صمودها في وجه المحتل الصهيوني, والتي لم تغادر المدينة خلال احتلالها من قبل الكيان الصهيوني عام 1967.

وذكر دبيات أن القائد المؤسس كان قد وجه خلال رفعه العلم السوري وراية الانتصار في سماء القنيطرة بعد تحريرها من الاحتلال الصهيوني في حرب تشرين التحريرية عام 1973 بتزويد العائلات التي بقيت صامدة في وجه المحتل, وكان قد توقف تزويد تلك العائلات خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على مدينة القنيطرة المحررة بدعم ومساندة من قبل الكيان الصهيوني.

من جهة ثانية لفت محافظ القنيطرة خلال ترؤسه اجتماع لجنة المحروقات الفرعية في القنيطرة إلى وجود نقص واختناقات بمادة الغاز المنزلي في تجمعات أبناء القنيطرة في ريف دمشق, ما شكل أزمة خانقة لأبناء تلك التجمعات في الحصول على مادة الغاز المنزلي, بالإضافة إلى الدور السلبي الذي يلعبه بعض معتمدي وموزعي مادة الغاز واحتكار المادة والمتاجرة بها وبيعها بسعر زائد ومنح أسطوانات الغاز حسب المحسوبية والواسطة في تلك التجمعات, ودعا المحافظ فرع الغاز والوحدات الإدارية في التجمعات والجهات المعنية إلى بذل جهود مضاعفة لحل مشكلة نقص مادة الغاز المنزلي ومنع احتكاره بأسرع وقت ممكن.

بدوره أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة المهندس علي زيتون أن عدد العائلات المستفيدة من مادة مازوت التدفئة بلغ نحو 90 بالمئة على أرض المحافظة وتجمعات النازحين في ريف دمشق, وأكد أن الكميات الموزعة حتى نهاية شهر كانون الأول الماضي بلغت 4,4 ملايين ليتر على نحو 22 ألف أسرة وبواقع 200 ليتر لكل عائلة, وكشف زيتون أن حصة محافظة القنيطرة من مادة المازوت خلال شهر كانون الثاني الحالي 5,5 طلبات يومياً (الطلب 22 ألف ليتر) وبمعدل 143 طلباً شهرياً, منها 75 لمحطات الوقود والمراكز الخاصة والبقية لمحطة (سادكوب), في حين إن المخصصات من البنزين طلب ونصف الطلب يومياً وبما يعادل 39 طلباً في الشهر, منها 24 طلباً للخاص, أما حصة أبناء تجمعات القنيطرة للنازحين بريف دمشق فهي 4 طلبات يومياً وبمعدل 104 طلبات أغلبيتها للتدفئة, وبذلك يكون مجموع حصة محافظة القنيطرة وتجمعاتها 247 طلباً ومايعادل نحو 5,4 ملايين ليتر من مادة المازوت خلال شهر كانون الثاني.

وأشار زيتون إلى أن لجنة المحروقات في القنيطرة وفي اجتماعها الأخير وافقت على دعم القطاع الزراعي ومنح الجرارات الزراعية بـ 150 ليتراً شهرياً من مادة المازوت للأغراض الزراعية بهدف تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية, لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من توزيع دفعتين من مادة المازوت على الجمعيات الفلاحية والبالغ عددها 21 جمعية وبواقع ألفي ليتر لكل جمعية خلال الدفعة الواحدة من مادة المازوت للأغراض الزراعية ليستفيد منها الفلاحون في زراعة المحاصيل الشتوية, كما وافقت لجنة المحروقات على منح كمية 1300 ليتر مازوت شهرياً لجميع السرافيس العاملة على الخطوط الخارجية والداخلية في المحافظة وكذلك وضع خطة لمراقبة (السرافيس) والتأكد من أن الكمية الممنوحة من المازوت تستخدم لأغراض نقل الركاب وليس الإتجار بالمادة .

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