الرد الإيراني بدأ.. فَقَأَ «عين الأسد» الأمريكية

راتب شاهين:

كان واضحاً تصريح حسن دهقان المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، بأن الرد على اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ورفاقه المقاومين سيكون عسكرياً، فكانت المحطة الأولى قاعدة «عين الأسد» الأمريكية في العراق، بهجمات صاروخية تكتم الأمريكي على نتائجها، لكن حركة المروحيات وحالة الاستنفار التي برزت بعد الهجمات –حسب الشهود- تشير إلى شيء من حجم الأضرار المخفية، لكن إيران أكدت مقتل العشرات كرد أولي على الجريمة الأمريكية.

انتقاء الهدف الأولي للرد -قاعدة «عين الأسد»- ليس مصادفة، فالقاعدة التي عينها على محور المقاومة، والتي راداراتها المتطورة تغطي المنطقة من إيران حتى حدود فلسطين المحتلة، وارتبطت بها عدة حوادث أمنية بطائرات مسيّرة ومأهولة استهدفت قوى المقاومة، قد تابعت مسار الطائرة التي أقلت سليماني، وربما هي القاعدة الأهم بعد «العديد» في قطر، لكن «عين الأسد» الأخطر بسبب موقعها ومهامها كمراقبة وقطع الطريق على دول المقاومة، لموقعها في قلب المحور، فالضربة مؤلمة لأمريكا مهما حاولت ألا تعترف بنتائجها.

التأكيد الإيراني على الرد العسكري، جرى من خلاله الفصل بين عملية اغتيال سليماني والاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (خمسة زائد واحد)، فتحرر إيران من التزاماتها في الاتفاق النووي في تنفيذ الخطوة الخامسة، قد يأتي في سياق منفصل، لكنه مستمر نتيجة الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق وعدم التزام الاتحاد الأوروبي في تنفيذ ما وعد به إيران، فالمساران غير مرتبطين مباشرة لكن متصلين بالجهتين نفسيهما، إيران والغرب والعداء الغربي للمنطقة.

رغم الحذر الشديد من الطرفين الإيراني والأمريكي بعدم الذهاب إلى الحرب الشاملة، وتحذير طهران لواشنطن بعدم الرد على ردها على اغتيال سليماني والتأكيد الإيراني على وضع دول منطقة الخليج أمام مسؤولياتها، بمنع انطلاق الرد على الرد من أراضيها، بالإضافة إلى أن أكثر من دولة في «ناتو» قد سارعت إلى الرحيل عن ساحة المواجهة وتخفيض عدد جنودها في العراق كإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا وألمانيا وغيرها..، هذا يشير إلى عدم قرار «ناتو» بالذهاب إلى الحرب تلبية لرغبة الجنون في البيت الأبيض، ولو كان عكس ذلك لتحصن هؤلاء في مواقعهم السابقة، لكن لا أحد يستطيع منع الأمور من التدحرج نحو الحرب، وبخاصة إن كانت ساحة الرد ممتدة على مساحة كبيرة، كانت منطقة نشاط سليماني تصل إلى الكيان الصهيوني، وإيران متأكدة أن «إسرائيل» غير بعيدة عن عملية اغتيال سليماني.

الهجمات الصاروخية على قاعدة (عين الأسد) هي خطوة واحدة في مسلسل الرد، وصولاً إلى الرد الإيراني الأكبر وهو إخراج أمريكا من غرب آسيا، ومن الطبيعي -وفق المحللين- أن يشمل الرد التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق أذرع أمريكا في المنطقة، وفي حال الرد على ردها ستكون الضربات الإيرانية مؤلمة جداً، أي إن حرب استنزاف عسكرية قد بدأت من فقأ «عين الأسد» الأمريكية في العراق وصولاً إلى الحرية الكاملة للمنطقة من الوجود الأمريكي، ولا بديل عن ذلك.

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