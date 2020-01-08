جاويكوز: سياسة النظام التركي تقوم على دعم المجموعات الإرهابية

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري آونال جاويكوز أن سياسات النظام التركي تقوم على دعم المجموعات الإرهابية ما يشكل خطراً على المنطقة برمتها.

وأشار جاويكوز خلال مؤتمر صحفي له في مقر الحزب إلى أن منهج رئيس النظام التركي رجب أردوغان بدعم التنظيمات الإرهابية انتقل من سورية إلى ليبيا عبر شركة خاصة يملكها مستشاره العسكري تقوم بتدريب ونقل الإرهابيين إلى ليبيا سراً للقتال إلى جانب الفصائل الإخوانية المدعومة من النظام التركي ضد الجيش الليبي ما يشكل خطراً على الاستقرار في ليبيا.

وشدد جاويكوز على ضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي بين سورية وتركيا والعراق وإيران واعتبر ذلك الوسيلة الوحيدة لمواجهة كل التحديات والمخاطر والتهديدات الخارجية.

من جهة أخرى لفت جاويكوز إلى أن أمريكا ارتكبت خطأ فادحاً وخطيراً باغتيالها الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه، واصفاً اغتيالها بأنه عمل عدواني صارخ.

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