اللجنة الوزارية تتابع أعمالها في دير الزور وتضع بعض المشاريع في الخدمة
تابعت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في محافظة دير الزور برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أعمالها ووضعت مبنى مجلس بلدية الطوب ومدرسة أسود هلال بالخدمة بعد إعادة تأهيلهما من الأضرار التي لحقت بهما جراء الإرهاب.
واطلعت اللجنة على الخدمات التي يقدمها مركز حواء لتمكين المرأة التابع لجمعية البر والإحسان وسير العملية التربوية في مدرسة ساطع الحصري وعلى الأعمال الجارية في مديرية المصالح العقارية وزارت جرحى الجيش العربي السوري في مشفى الشهيد أحمد هويدي واطمأنت على وضعهم الصحي.
وذكر معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة أن استئناف العمل في الدوائر العقارية بمحافظة دير الزور من المتوقع أن يتم سواء في دير الزور أو الميادين أو البوكمال خلال الأيام القليلة القادمة بصورة جزئية نظراً لوجود عدد من السجلات التي تعرضت للتخريب والتي سيتم العمل على إعادة إنشائها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وأوضح مدير التربية بدير الزور خليل حاج عبيد أن الواقع التربوي في المحافظة حقق خطوات كبيرة سواء على صعيد عدد المدارس الداخلة في الخدمة والتي بلغ عددها 310 مدارس تضم أكثر من 120 ألف طالب وطالبة أو على صعيد جودة التعليم وتوفير مستلزمات العملية التربوية، لافتاً إلى أن مدرسة أسود هلال تضم 500 طالب وطالبة وتم تأهيلها بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بتكلفة 11 مليون ليرة سورية.
وفي مدينة الميادين وضعت اللجنة صالة السورية للتجارة في الخدمة واطلعت على سير العمل في عدد من الدوائر الحكومية والأعمال الجارية لإعادة تأهيل السوق التجاري والقطاع الثالث للري الحكومي.
وأشار مدير التشغيل والصيانة لمشاريع الري بحوض الفرات الأدنى المهندس أحمد يوسف إلى أن مشروع القطاع الثالث يروي 7 قرى بريف دير الزور الشرقي بمساحة تصل إلى حوالي 11 ألف هكتار وتمت المباشرة بإعادة تأهيله بعقود مبرمة مع مؤسستي الإنشاءات العسكرية والإسكان العسكري خلال 6 أشهر بقيمة تزيد على 1،400 مليار ليرة.
شارك بالجولة أعضاء اللجنة وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري والسياحة محمد رامي رضوان مرتيني ومحافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
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